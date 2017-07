VIDEO. Obamacare: Le Sénat rejette l'abrogation partielle, revers pour Trump qui veut laisser le projet «imploser»

C’est un revers pour le président Donald Trump. Le Sénat américain a rejeté ce vendredi l’abrogation partielle de l’Obamacare, à l’issue d’un vote tendu.

Le sénateur républicain John McCain, qui vient d’annoncer souffrir d’un cancer du cerveau, s’est notamment prononcé contre cette abrogation partielle. Rejoint par les sénateurs Lindsey Graham, Ron Johnson, les trois sénateurs ont expliqué jeudi qu’ils attendaient de la Chambre des représentants qu’elle se montre plus ouverte à des négociations avec le Sénat.

Les républicains tiennent pourtant les deux chambres du Congrès, mais avec 52 sièges sur 100 au Sénat, ils ne disposent que d’une très faible marge de manoeuvre, qui rend toute défection quasi-fatale.

Sur Twitter, Donald Trump a dit vouloir « laisser l’Obamacare imploser » après le vote du Sénat.

3 Republicans and 48 Democrats let the American people down. As I said from the beginning, let ObamaCare implode, then deal. Watch!