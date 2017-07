VIDEO. Ohio: Un mort et sept blessés dans la chute d’un manège lors d’une fête foraine

Un jeune homme de 18 ans a été tué et sept personnes ont été blessées ce mercredi dans la chute d’un manège lors de l’Ohio State Fair, une grande fête foraine estivale dans la ville de Columbus (Ohio). Cinq des sept blessés ont été transportés à l’hôpital dans un état critique.

L’accident spectaculaire a été filmé par un témoin à l’aide d’un smartphone. Il est survenu peu après 19h, heure locale, sur le Fire Ball, l’une des attractions phares de cette fête foraine. Il s’agit d’une toupie géante projetée dans les airs de droite à gauche, tout en tournant sur elle-même et en prenant progressivement de la hauteur jusqu’à propulser les spectateurs à 12 mètres du sol, selon Amusements of America.

This is the video of my girlfriend on the fireball at the Ohio state fair today not the accident 😞prayers for everyone injured 🙏🏽 pic.twitter.com/SZ1OIlB9om