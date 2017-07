VIDEO. Un navire américain tire des coups de semonce contre un vaisseau iranien

Un nouveau signe des tensions entre Washington et Téhéran. Un patrouilleur de la marine américaine a tiré mardi des coups de semonce contre un vaisseau iranien du corps des Gardiens de la révolution islamique, après que ce dernier s'est approché à moins de 140 mètres, a indiqué un responsable américain de la Défense.

Une vidéo de l'incident rendue publique par le commandement des forces américaines au Moyen-Orient (Centcom) montre le patrouilleur américain tirer au moins deux salves avec son canon mitrailleur, en direction d'un bateau présenté comme appartenant à la marine iranienne.

Here’s the video just released by CENTCOM of the USS Thunderbolt firing on an Iranian patrol boat pic.twitter.com/1F48MxSvzU