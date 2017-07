Etats-Unis: Le guerrier McCain de retour 11 jours après son opération d'une tumeur au cerveau

Le sénateur John McCain de retour au Sénat le 25 juillet 2017 après avoir été opéré d'une tumeur au cerveau. — MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Il ne peut plus lever ses bras après avoir été torturé pendant cinq ans lors de la Guerre du Vietnam, et il est apparu avec une imposante cicatrice au-dessus du sourcil gauche. Mardi, le guerrier John McCain a reçu une standing ovation pour son retour au Sénat, onze jours après avoir été opéré d’une tumeur au cerveau.

NOW: Sen. John McCain returns to Senate floor for first time since cancer diagnosis to cast health care vote https://t.co/Okz2bwUl4f pic.twitter.com/7Ubr5Aoz5M — CBS News (@CBSNews) July 25, 2017

Dans la foulée, le sénateur républicain a apporté le vote décisif pour ouvrir les débats sur l’abrogation d’Obamacare : la motion préliminaire a été votée par 51 voix contre 50 avec l’aide du vice-président Mike Pence.

Sen. McCain after returning to the Senate following brain cancer diagnosis: "My service here is the most important job I've had in my life" pic.twitter.com/eNPcnPZayH — ABC News (@ABC) July 25, 2017

Pour Donald Trump et les républicains, il s’agit d’une victoire, après des semaines d’impasse, mais le plus dur reste à faire : se mettre d’accord sur un texte de consensus annulant et remplaçant la réforme de la santé votée sous Barack Obama. Et John McCain a prévenu Donald Trump : « Nous ne sommes pas ses subordonnés. J’ai voté pour ouvrir les débats. Je ne voterai pas pour le texte en l’état, ce n’est qu’une coquille vide. »

Désormais, un sprint législatif est engagé, avec seulement 20 heures de débat de prévues. John McCain a indiqué qu’il resterait la semaine avant d’aller se soigner. Si le processus traîne, il faudra sans doute faire sans son vote.