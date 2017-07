Etats-Unis: Les républicains votent l'ouverture du débat sur l'abrogation d'Obamacare

Ce n’est qu’un vote préliminaire, mais pour Donald Trump, c’est déjà une victoire. Après des semaines négociations en coulisses, les républicains ont serré les rangs, mardi, et ont voté une motion pour ouvrir les débats au Sénat afin de tenter d’abroger Obamacare. Mais le plus dur reste à faire alors qu’aucun texte n’est sur la table. Tous les amendements vont devoir être votés lors d’un sprint législatif, avec seulement 20 heures de débat prévu.

Alors que deux sénatrices républicaines modérées ont voté non aux côtés des 48 élus démocrates, John McCain, récemment diagnostiqué d’une tumeur au cerveau, est revenu en urgence de l’Arizona pour sauver la motion à 50-50. Et c’est le vice-président Mike Pence qui a permis, comme le prévoit la constitution, de faire pencher la balance avec la 51e voix décisive.

.@SenJohnMcCain calls for "return to regular order" in Senate: "We keep trying to find a way to win without help from across the aisle." pic.twitter.com/K1BjbJnSEj