«Nous n'acceptons ni les gays, ni les animaux»: Un gîte italien refuse un couple d'homosexuels

« Excusez-moi si ça peut vous paraître d’un autre âge, mais nous n’acceptons ni les gays, ni les animaux ». Un couple d’Italiens s’est vu refuser l’accès à un gîte situé dans la région de Calabre (dans le sud) en raison de leur orientation sexuelle, révélait lundi la Repubblica.

Le couple, originaire de Naples, avait réservé un gîte à Santa Maria, avant de contacter le propriétaire des lieux via l’application de messagerie WhatsApp pour obtenir de plus amples informations sur le gîte et les modalités de paiement. L’homme, dans un premier temps tout à fait cordial, a adopté un ton radicalement différent lorsqu’il a appris que les deux hommes étaient en couple.

Un « homme des cavernes »

« Merci à vous d’avoir réservé. (C’est la première année que nous louons) et le gîte est tout récent, il a été terminé en mai. C’est important et je m’excuse si je peux sembler être un homme des cavernes. Nous n’acceptons ni les gays ni les animaux. Veuillez à nouveau m’excuser », écrit-il sur WhatsApp, dans un message publié par la Repubblica.

Choqués, les deux hommes annulent sur le champ leur réservation. Le lendemain, Massimo, l’un des deux hommes, se rapproche de l’association italienne de lutte pour les droits des personnes LGBT Arcigay pour dénoncer la discrimination dont son compagnon et lui viennent de faire l’objet.

« J’ai repensé aux images des pancartes affichées à l’entrée des magasins il y a 70 ans et qui disaient "interdit aux chiens et aux Juifs" a-t-il dit à l’association Arcigay. Depuis, on dirait que beaucoup n’ont pas retenu la leçon. L’argent que moi et mon compagnon allions lui donner n’est-il pas le même que celui qu’il recevrait d’un couple hétérosexuel ? », s’est-il interrogé.