VIDEO. Venezuela: Quand Maduro reprend le tube «Despacito» pour promouvoir son Assemblée constituante

POLITIQUE Le président vénézuelien a présenté un « remix » du succès mondial des Portoricains Luis Fonsi et Daddy Yankee...

Le président du Venezuela Nicolas Maduro. — CRISTIAN HERNANDEZ/SIPA

Tous les moyens sont bons pour convaincre l’opinion publique. Le président du Venezuela Nicolas Maduro a sorti ce dimanche une reprise de la chanson Despacito, tube mondial, pour promouvoir les élections de son Assemblée constituante, vivement critiquée par l’opposition.

« Nous allons voir si on est à la hauteur », lance tout sourire Nicolas Maduro lors de son émission hebdomadaire à la télévision officielle VTV dans laquelle il a présenté le « remix » du succès mondial des Portoricains Luis Fonsi et Daddy Yankee.

« Prends un bulletin plutôt que les armes, et exprime tes idées toujours dans la paix et le calme »

« Lentement, prends un bulletin plutôt que les armes, et exprime tes idées toujours dans la paix et le calme », chantonne dans sa version le dirigeant socialiste tout en dansant sur la musique et en battant le rythme des mains.

Le gouvernement vénézuelien mène actuellement une campagne pour promouvoir l’élection de l’Assemblée constituante organisée le 30 juillet. Pour cela, il diffuse notamment à la télévision officielle des chansons de propagande entêtantes.

Le numéro deux du parti au pouvoir, le Parti socialiste unifié du Venezuela, Diosdado Cabello, a également récemment détourné Despacito pour critiquer les opposants à Maduro. Depuis sa sortie en janvier dernier, Despacito est devenu un phénomène mondial. C’est la première chanson en espagnol qui domine le marché anglo-saxon depuis la « Macarena » en 1996. Son clip sur Youtube a atteint plus de 2.5 milliards de vues.