Terrorisme: Interpol dévoile sa liste de 173 kamikazes susceptibles de frapper l'Europe

Les forces irakiennes reprennent du terrain sur Daech. — Laurence Geai/SIPA

Blacklistés. 173 djihadistes potentiels figurent sur une liste diffusée par Interpol aux autorités européennes, d’après The Guardian. L’organisation internationale de police a constitué, suite à des opérations en Syrie et en Irak, une liste de kamikazes potentiels, qui pourraient frapper le continent européen. Ils « ont été formés pour construire et positionner des engins explosifs improvisés afin de causer de graves décès et des blessures ».

Ce seraient, toujours selon le quotidien britannique, les services secrets américains qui auraient collecté lors de leurs raids contre l’organisation Etat islamique en Irak et en Syrie, cette liste. Interpol et les services de police judiciaires européens craignent de nouveaux actes terroristes en Europe, suite à l’effondrement de Daech. « Il apparaît que ces sujets ont manifesté la volonté de commettre une attaque suicide ou en martyre. On croit qu’ils peuvent voyager à l’étranger, participer à des activités terroristes ».

The Guardian précise que cette liste de 173 noms a été envoyée à Lyon, siège d’Europol, le 27 mai.

Des dossiers les plus complets possibles

Cette liste comporte également des informations sur les kamikazes suspects : dernière adresse probable, photos, date à laquelle ils ont rejoint l’Etat islamique ou encore le nom de la mosquée dans laquelle ils priaient. « Le but de l’envoi de ces alertes et des mises à jour est de s’assurer que les informations essentielles pour la police sont disponibles au moment et à l’endroit où cela est nécessaire », a expliqué Interpol.

Pour l’heure, les autorités ne savent pas combien de temps ils mettront à rentrer en Europe, ni même s’ils y parviendront ou sont déjà rentrés. Ces données dépendront de l’avancée de la coalition dans la zone irako-syrienne, et de comment Daech réagira après les différentes défaites en territoire occupé.