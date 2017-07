Texas : Le chauffeur du camion inculpé pour trafic d’êtres humains après la mort de neuf migrants

La police de San Antonio privilégie la piste du trafic humain. — CNN

Il va encourir la peine de mort ou la prison à vie. Le chauffeur d’un camion surchauffé dans lequel neuf migrants clandestins ont été retrouvés morts au Texas, dimanche, a été inculpé lundi pour trafic d’êtres humains.

30 personnes ont été hospitalisées, dont 17 dans un état « extrêmement critique », souffrant de coup de chaleur et de déshydratation, a précisé le chef de la police locale, William McManus, qui a décrit « une scène d’horreur ». James Matthew Bradley Jr, 60 ans doit être présenté à un juge dans la journée.

Au moins 39 personnes à bord, dont deux enfants

Au moins 39 personnes étaient à l’intérieur de la remorque, dont une dont le corps a été trouvé ultérieurement dans un bois voisin, a indiqué la justice fédérale. Parmi ces personnes, il y avait au moins deux enfants, a déclaré le commandant des pompiers Charles Hood. Le chef de la police a déclaré sur la chaîne de télévision CNN que les morts étaient tous des hommes adultes.

Il a ajouté que les images des caméras de sécurité sur le parking montraient que des véhicules étaient venus chercher certains voyageurs cachés dans la remorque. « Nous avons été appelés par un employé du supermarché Walmart concernant ce camion garé sur leur parking. Il nous a dit que quelqu’un du camion lui avait demandé de l’eau. Il a apporté l’eau puis a appelé la police. Nous sommes arrivés, et nous avons trouvé huit morts dans le fond de la remorque », a raconté William McManus au cours d’une conférence de presse. Le neuvième corps a été trouvé par la suite.

La température aurait atteint 65 °C à l’intérieur

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a confirmé dans la soirée le bilan de neuf morts et a déploré « une tragédie bouleversante ». « Le Texas continuera à fournir sa protection aux victimes qui ont été dépouillées de leurs droits les plus fondamentaux et appliquera toute la rigueur de la loi aux auteurs de ce crime méprisable », a déclaré le gouverneur.

Le chef des pompiers a précisé que la climatisation dans la remorque ne fonctionnait pas et que les personnes à l’intérieur étaient « chaudes au toucher ». Il a estimé que la température à l’intérieur de la remorque pouvait avoir atteint 65 °C, la comparant à « un four ». « Si ce camion avait passé la nuit à cet endroit » sans être découvert, « il n’y a pas de doute que nous aurions perdu la totalité » des personnes qui s’y trouvaient, a ajouté le chef des pompiers.