Irak: Une Allemande de 16 ans, partie rejoindre Daesh, arrêtée à Mossoul

TERRORISME Linda W., convertie à l'islam, avait disparu il y a environ un an...

Le quartier d'Al Zinjili, à Mossoul Ouest, le 13 juin 2017. — Laurence Geai/SIPA

Linda W., une adolescente allemande de 16 ans partie faire le djihad en Irak pour le compte de l’organisation de l’Etat islamique (EI), a été arrêtée à Mossoul. « Le Parquet de Dresde confirme que Linda W. a été identifiée en Irak » où elle bénéficie de l’assistance de l’ambassade d’Allemagne, a indiqué dans un communiqué ce samedi le Parquet de cette ville de l’Est de l’Allemagne.

Linda W. est entrée en contact avec des combattants de Daesh via Internet

L’adolescente avait disparu il y a environ un an après avoir manifestement pu entrer en contact avec des combattants de Daesh via Internet et s’être convertie à l’islam.

Dans son édition de samedi, l’hebdomadaire allemand Der Spiegel affirme que Linda W. est en détention à Bagdad avec trois autres Allemandes qui avaient rejoint Daesh ces dernières années et interpellées dans les jours qui ont suivi la libération de Mossoul, proclamée le 10 juillet par l’Irak. Les autorités irakiennes ont remis « au début de la semaine » à l’ambassade d’Allemagne en Irak « une liste avec les noms des Allemandes », écrit encore Der Spiegel.

>> A lire aussi : Mossoul: L'arrestation d'une Française et ses quatre enfants au cœur d'un imbroglio franco-irakien

Interpellée, avec d’autres femmes, dans un tunnel de Mossoul

Selon d’autres médias allemands, cette adolescente originaire de Pulsnitz, près de Dresde, a été capturée la semaine dernière par des soldats irakiens avec plusieurs autres femmes étrangères membres de Daesh.

Toutes ont été interpellées dans un tunnel de Mossoul, dans lequel elles s’étaient cachées. Des armes et des ceintures explosives auraient également été retrouvées dans ce tunnel.