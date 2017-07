Les Palestiniens «gèlent» les contacts avec Israël après les mesures de sécurité à l’esplanade des Mosquées

CONFLIT Cette mesure a provoqué la colère des Palestiniens qui ont décidé, pour protester, de ne plus prier sur l’esplanade des Mosquées depuis dimanche et de le faire en dehors du site…

L'esplanade des mosquées à Jérusalem, le 23 octobre 2015. — AHMAD GHARABLI / AFP

Le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé ce vendredi un « gel des contacts » avec Israël tant que les nouvelles mesures de sécurité mises en place par l’Etat hébreu autour de l’esplanade des Mosquées ne seraient pas annulées.

Mahmoud Abbas s’exprimait devant des journalistes à l’issue d’une journée d’affrontements entre manifestants palestiniens et forces israéliennes qui ont fait au moins trois morts et des centaines de blessés à Jérusalem-Est et en Cisjordanie occupée.

L’installation de détecteurs de métaux à l’origine des tensions

« Au nom de la direction palestinienne, j’annonce (…) un gel de tous les contacts avec l’Etat d’occupation à tous les niveaux jusqu’à ce qu’Israël s’engage à annuler toutes les mesures contre notre peuple palestinien en général et à Jérusalem et dans la mosquée Al-Aqsa en particulier », a déclaré Mahmoud Abbas.

Les tensions sont allées crescendo depuis une semaine après une attaque qui a coûté la vie à deux policiers israéliens le 14 juillet dans la vieille ville de Jérusalem. Israël, selon qui les armes des assaillants avaient été cachées sur l’esplanade des Mosquée, avait alors décidé d’installer des détecteurs de métaux aux entrées de ce site ultra-sensible, le troisième lieu saint de l’islam, mais également révéré par les juifs comme le Mont du temple.