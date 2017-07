Brésil: La justice gèle des comptes du président Lula et saisit trois de ses appartements

L'ancien président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, en 2016. — CHINE NOUVELLE/SIPA

La justice brésilienne s’attaque au portefeuille de Lula. Le juge qui a condamné l’ancien président à près de dix ans de prison la semaine dernière a ordonné mercredi le gel de comptes bancaires et la saisie de plusieurs biens, immobiliers notamment.

Plus de 600.000 réais (165.000 euros) ont été bloqués dans des comptes de Lula et trois appartements saisis, une semaine après sa condamnation pour corruption, dont il a fait appel. La justice a aussi ordonné la saisie de deux voitures et d’un terrain appartenant à l’ex-président, selon la sentence obtenue par l’AFP. La décision de Sergio Moro, juge de première instance en charge de l’enquête tentaculaire « Lavage-Express », a été prise à titre de « réparation des dommages causés ».

Lula veut se présenter en 2018

Lula, 71 ans, a été condamné à 9 ans et six mois de prison par ce magistrat pour avoir bénéficié de largesses à hauteur de 3,7 millions de réais (1,06 million d’euros) pour intercéder en faveur du groupe de bâtiment OAS dans l’obtention de contrats publics du géant pétrolier Petrobras. L’ex-chef de l’Etat a été laissé en liberté en attendant le jugement en appel.

Le lendemain de sa condamnation il a clamé haut et fort « être toujours dans le jeu » et réitéré sa ferme intention de se présenter à l’élection présidentielle de 2018. Lula, qui est visé par quatre autres procédures judiciaires, a toujours nié les accusations dont il fait l’objet.