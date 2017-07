Américains résidant en France, que pensez-vous de l'action du président Trump six mois après son élection?

Donald Trump s'est dit «très déçu» après le nouvel échec des républicains pour abroger Obamacare, le 18 juillet 2017. — P.M. Monsivais/AP/SIPA

Il est en place depuis six mois. Six mois de trop diront ses détracteurs. Jeudi, Donald Trump fêtera ses six mois de présidence des Etats-Unis, avec, pour résultats, des débuts pour le moins chaotiques sur fond d’échec de la réforme de santé et de soupçons de collusions avec la Russie.

Selon un récent sondage du Washington Post et d’ABC News, 48 % des Américains désapprouvent fortement Donald Trump (même si une large majorité des Républicains le soutiennent encore), du jamais vu pour un président en exercice. Seul Georges W. Bush avait été aussi impopulaire, mais c’était lors de son second mandat.

