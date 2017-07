VIDEO. Taïwan: Des scènes de pugilat au Parlement

Scène de chaos au Parlement taïwanais, le 14 juillet 2017. — SAM YEH / AFP

Des « discussions » musclées et des députés qui pour défendre leurs idées, n'hésitent pas à se battre. Littéralement. Bienvenue au Parlement taïwanais, où l’examen du budget d’un projet d’infrastructure a provoqué mardi des scènes de violence, pour la troisième fois en une semaine.

Fighting's broken out in Taiwan's parliament - again.



Opposition parties do it to stop legislation they oppose.https://t.co/0PADGmc9bg pic.twitter.com/LQpmm14a20 — BBC News (World) (@BBCWorld) July 18, 2017

Jeudi dernier, deux élues rivales avaient ouvert le bal en s’agrippant par la gorge lors du débat sur le projet controversé, l’une des propositions emblématiques de la présidente Tsai Ing-wen, prévoyant de nouvelles lignes ferroviaires, des dispositifs de prévention des inondations et des infrastructures en lien avec les énergies vertes.

Mais l’opposition du Kuomintang affirme que ce projet, tel qu’il est préparé, favorise les villes et comtés tenus par le Parti démocratique progressiste (PDP) de la présidente et vise à s’assurer de leur soutien aux prochaines élections régionales. Les détracteurs du projet dénoncent en outre son coût, de l’ordre de 420 milliards de dollars taïwanais (12 milliards d’euros).

Un député à l’infirmerie

Le Premier ministre Lin Chuan avait dû interrompre ses explications sur ce budget jeudi quand il avait été visé par une bombe à eau, qui l’avait poussé à quitter la chambre. La session avait été suspendue.

Rebelote vendredi : cette fois, le Parlement a plongé dans le chaos, des députés de l’opposition brandissant leurs lourds fauteuils, entourant l’estrade et affrontant les élus de la majorité pour empêcher le chef du gouvernement de parler. La session a été suspendue et un député a été envoyé à l’infirmerie de l’Assemblée en raison d’un malaise. Mardi, le pugilat a repris, les députés en venant une fois de plus aux mains et l’opposition débranchant les haut-parleurs pour empêcher les élus du PDP de s’exprimer.

« Les députés veulent montrer à leurs électeurs qu’ils se battent pour eux »

Une violence qui serait surtout théâtrale, déclare à la BBC un journaliste local rompu aux usages du Parlement. « Les députés veulent montrer à leurs électeurs qu’ils se battent pour défendre leur cause. », estime-t-il, admettant que ces séquences humiliantes font rarement avancer la démocratie.

La présidente Tsai, dont le PDP est perçu comme traditionnellement hostile a Pékin, a vu sa popularité reculer à 40 % alors qu’elle caracolait à 70 % lors de son investiture en mai 2016. Un recul qui s’explique notamment par le fait que son gouvernement se soit lancé dans plusieurs réformes controversées, comme la légalisation du mariage gay, une réforme de la justice et des retraites.

Fin 2016, le Parlement avait déjà été le théâtre d’affrontements entre députés rivaux, alors qu’à l’extérieur, des manifestants lançaient des fumigènes pour protester contre un projet de suppression de jours fériés.