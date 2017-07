Au dîner du G20, Trump et Poutine ont eu une conversation qui n'avait pas été dévoilée

Donald Trump et Vladimir Poutine se sont rencontrés, le 7 juillet 2017, en marge du G20 à Hambourg (Allemagne). — Evan Vucci/AP/SIPA

Ont-ils échangé des platitudes sur le gâteau au chocolat ou discuté de dossiers géopolitiques brûlants ? On l’ignore. Donald Trump et Vladimir Poutine ont eu une conversation qui aurait duré environ une heure, lors du dîner des chefs d’Etat du G20, le 7 juillet. Et la seule autre personne présente aux côtés des deux présidents était un traducteur de Vladimir Poutine – un point qui inquiète les experts américains de la sécurité nationale. Donald Trump a réagi sur Twitter dans la soirée: «Les fake news sont de plus en plus malhonnêtes. Même un dîner organisé pour les leaders du G20 en Allemagne devient suspect.»

The Fake News is becoming more and more dishonest! Even a dinner arranged for top 20 leaders in Germany is made to look sinister! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2017

Mardi, la Maison Blanche a confirmé qu’une conversation avait bien eu lieu, mais selon un porte-parole, il s’agissait « d’un dîner purement social pour les couples au G20 », et pas d’une rencontre privée. « Au cours du dîner, les leaders ont circulé dans la salle et parlé librement les uns avec les autres. Vers la fin du repas, le président Trump est allé voir Madame Trump et a parlé brièvement avec le président Poutine », a précisé la Maison Blanche, mardi soir. Donald Trump et Vladimir Poutine s’étaient entretenus le même jour pendant environ deux heures lors d’une rencontre officielle à laquelle ont participé les ministres des Affaires étrangères.

Selon la journaliste américaine Abby Philipp, Donald Trump et Vladimir Poutine ont été parmi les derniers à quitter le dîner, juste avant minuit.

I was pooler that night. Putin's motorcade left the dinner at 11:50 pm. Trump's at 11:54 pm. They were among the last two leaders to depart. https://t.co/kF74QVzn8W — Abby D. Phillip (@abbydphillip) July 18, 2017

« Très étrange »

Selon le plan de table diffusé par NBC News, Donald Trump était assis à côté de l’épouse du Premier ministre japonais. Vladimir Poutine, lui, était de l’autre côté de la longue table, à droite de Melania Trump. La Maison Blanche précise qu’il n’y avait qu’un seul interprète par couple, et celui de Donald Trump parlait japonais et pas russe.

Le premier à avoir signalé cette conversation est Ian Bremmer, président d’Eurasia Group, une firme de consulting politique. De brèves discussions informelles lors d’un tel dîner sont courantes mais « presque tous les invités », qui se trouvaient trop loin pour entendre le contenu de la conversation, « ont trouvé que c’était très étrange », a indiqué Bremmer au New York Times.

Le consultant, qui se base sur les témoignages d'officiels présents, affirme que l'échange a duré environ une heure, avec le traducteur de Vladimir Poutine comme seul intermédiaire. En pleine enquête sur des soupçons de collusion entre Moscou et la campagne de Donald Trump, le sénateur démocrate Chris Coons a critiqué sur CNN l’absence de témoin américain et dénoncé « un manquement basique aux protocoles sur la sécurité nationale ».