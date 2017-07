Japon: Un médecin resté en activité jusqu’à l'âge de 105 ans est décédé

Le docteur Shigeaki Hinohara a exercé sa profession jusqu'à 105 ans. — Miho Takahashi/AP/SIPA

Pas question pour lui de partir à la retraite à 60 ans. Le docteur Shigeaki Hinohara a exercé jusqu’aux derniers instants de sa vie. Il vient de décéder mardi à 105 ans rapporte Le Parisien.

Il était notamment connu pour ses conseils en hygiène de vie.

Il a soigné Paul McCartney

Diplômé en médecine à l’université impériale de Kyoto en 1937, le docteur a dirigé pendant plusieurs années l’hôpital international de Saint-Luc à Tokyo (Japon). Il y a même soigné l’ancien Beatles Paul McCartney, tombé malade lors d’une tournée en 2014.

Le docteur Shigeaki Hinohara s’est illustré par les nombreux conseils prodigués à ses patients pour entretenir leur santé. Il est d’ailleurs l’auteur de 75 livres.

Un médecin très médiatique

Né en 1911, cet habitué des plateaux télé était invité pour donner des conseils bien-être et en matière d’alimentation.

Il a même dévoilé le secret de sa forme et de sa longévité : la recette de son petit-déjeuner à base de jus de fruits, d’une cuillère à soupe d’huile d’olive pour entretenir la peau et les artères, de lentilles en poudre et d’une banane.

RIP Dr. Shigeaki Hinohara, working physician and inspirational philanthropist has passed away at the age of 105.

https://t.co/E7PGCEjHp9 pic.twitter.com/RKEG0hr4eN — Nina Nagai (@ninagoe) July 18, 2017

Le système du « human dry-dock »

Il a aussi initié un système d’examens médicaux annuels, le « human dry-dock » qui permet de prévenir le développement de maladies chroniques et de détecter à un stade précoce le cancer.

Cette méthode a favorisé l’allongement de l’espérance de vie des Japonais. Une excellente hygiène de vie qui lui a permis de poursuivre son métier jusqu’au dernier souffle.

