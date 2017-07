Etats-Unis: La réforme du système de santé à nouveau torpillée par des républicains

La réforme du système de santé américain ne pète décidément pas la forme. Après de multiples blocages et reports, la loi, qui devait être l’un des premiers grands textes du début du mandat de Donald Trump, a été de facto coulée lundi par des sénateurs républicains opposés au plan dans sa forme actuelle, marquant un nouvel échec pour le président américain.

L’examen de cette réforme, promise depuis sept ans par les républicains et par Donald Trump durant sa campagne électorale, avait déjà été repoussé deux fois, en juin puis cette semaine en raison de l’absence du sénateur John McCain, au repos chez lui après une intervention chirurgicale. Lundi soir, deux sénateurs ont donné le coup de grâce en annonçant qu’ils voteraient contre la énième mouture élaborée par les chefs de la majorité, qui ont tenté en vain de concilier ses factions conservatrices et modérées.

Pour passer, le texte a besoin de 50 voix, sur 100 sénateurs. Le Sénat compte 52 républicains, mais quatre d’entre eux au total ont maintenant déclaré leur opposition. Même avec la voix de John McCain, le compte n’y est donc plus. On ignorait lundi si le chef de la majorité, Mitch McConnell, jetterait l’éponge ou s’il retenterait de sauver la réforme. Mais Donald Trump, qui n’a inscrit aucune grande loi à son bilan depuis janvier, avait prévenu : en cas d’échec, « j’en serais très fâché, et beaucoup de gens seraient en colère », avait-il averti mercredi dernier.

Republicans should just REPEAL failing ObamaCare now & work on a new Healthcare Plan that will start from a clean slate. Dems will join in!