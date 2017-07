Une Américaine annule son mariage à 30.000 dollars et offre le banquet à une centaine de sans-abri

ETATS-UNIS Au lieu de jeter toute la nourriture déjà commandée, la future ex-mariée a contacté les associations locales pour en faire profiter les plus démunis…

Illustration mariage. — DAMIEN MEYER / AFP

Elle avait planifié le mariage de ses rêves, mais tout a été annulé à la dernière minute. Sarah Cummins, une Américaine de 25 ans, a tout de même décidé de faire la fête et a convié à son banquet plus de 150 sans-abri, rapporte l’Indianapolis Star.

La jeune femme devait initialement se marier samedi dernier à Carmel, dans l’Indiana. Pour des raisons inconnues, la cérémonie a été annulée une semaine avant le grand jour. Au lieu de jeter toute la nourriture déjà commandée, qui a coûté la coquette somme de 30.000 dollars (soit à peu près 25.000 euros), la future ex-mariée a contacté les associations locales pour en faire profiter les plus démunis.

« J’ai commencé à me sentir mal en pensant à toute la nourriture commandée »

« J’ai appelé tout le monde, j’ai annulé, je me suis excusée, j’ai pleuré, j’ai appelé les commerçants, j’ai encore pleuré et puis j’ai commencé à me sentir mal en pensant à toute la nourriture commandée pour la réception qui allait être gâchée », a-t-elle expliqué à l’Indianapolis Star.

Sarah Cummins a affrété deux bus pour venir chercher les sans-abri aux refuges et les emmener au Ritz Charles, lieu de la réception. Près de 150 sans-abri sont ainsi venus célébrer ce mariage manqué. Au menu du banquet : boulettes de viande, fromage au lait de chèvre, bruschettas à l’ail… Une initiative qui a marqué l’organisateur du mariage qui explique : « Certains font la fête, d’autres plaquent tout, mais personne n’avait fait quelque chose d’aussi généreux ».

Sarah Cummins n’a pas non plus pu annuler son voyage de noces en République dominicaine. Elle a tout de même décidé d’y aller… avec sa mère.