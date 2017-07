Trafic de viande de cheval: Un vaste réseau européen démantelé

Maltraitance animale, production de faux, atteinte à la santé publique, blanchiment d’argent, association de malfaiteurs… 65 personnes ont été arrêtées en Europe dans le cadre d’une vaste enquête sur la viande de cheval, a déclaré Europol ce dimanche.

