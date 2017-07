Grande-Bretagne: Un couple tente de reproduire la célèbre danse de «Dirty dancing» et finit aux urgences

La célèbre danse du film «Dirty Dancing». — Splendor Films

Ils se sont pris pour Patrick Swayze et Jenifer Grey. Sharon et Andy Price, un couple de quinquagénaires britanniques, a atterri aux urgences après avoir voulu reproduire la célèbre danse du film Dirty Dancing, rapporte la BBC.

Les deux amoureux se sont violemment cognés au moment où l’homme a soulevé sa compagne dans les airs. « Sharon a couru et j’ai attrapé ses hanches et la chose dont je me rappelle après est que nous étions au sol », a raconté Andy Price à la BBC.

👏 A knock-out performance. 👏 Couple knock themselves unconscious practising classic Dirty Dancing lift. https://t.co/riL3UDS8KI pic.twitter.com/5WiM9Sv299 — BBC (@BBC) July 14, 2017

Une danse pour leur mariage

Le couple a été pris en charge par une ambulance et transportés à l’hôpital, où ils ont été soignés pendant six heures. Andy Price souffre de troubles respiratoires et sa compagne d’un mal de dos.

Les deux amoureux s’entraînaient afin de reproduire cette danse pour leur mariage qui doit se dérouler dans les jardins d’un pub à Weston-super-Mare, dans le comté de Somerset. Cette mésaventure les a contraints à changer leur plan : « Nous allons chercher un lent traditionnel, et je vais laisser Andy choisir », a confié Sharon.