Etats-Unis: Peine maximale pour un serial killer de chats, soupçonné d'avoir tué près de 21 félins

Son ADN l’a trahi. Robert Roy Farmer, un habitant de San José en Californie (Etats-Unis) a été condamné vendredi dernier pour avoir tué au moins 21 chats en septembre 2015 à Cambrian Park. L’un des cadavres de félin portait des traces de violences sexuelles.

A l’époque des faits, des cadavres de félins mutilés avaient été retrouvés dans les poubelles, placés dans un sac en plastique ou dans une boîte à chaussures, selon le Mercury News.

La psychose gagne les propriétaires lorsqu’un autre chat est retrouvé vivant, avec une trace de « morsure non-animale ». Les habitants affirment avoir aperçu un homme en train d’attirer les chats pour les enfermer dans un sac.

Robert Roy Farmer, 26 ans, fils d’un capitaine de police à la retraite, a été reconnu sur les images de la vidéosurveillance du quartier. Il a été interpellé en 2015, alors qu’il « dormait dans sa voiture avec un cadavre de chat enroulé autour de la console centrale », rapporte Mercury News.

Dans la voiture du jeune homme, les policiers retrouveront un couteau de chasse, des traces de sang, des morceaux de fourrure, et un chat mort.

Mais l’affaire prend une tournure encore plus malsaine lorsque l’autopsie pratiquée sur le cadavre de l’animal dévoile des signes « d’abus sexuels ». Le principal intéressé niera formellement ces accusations.

L’expert psychiatre a décrit le suspect comme « perturbé et anti-social ». Sa famille s’est dite « mal à l’aise » en sa présence.

Robert Roy Farmer, qui a plaidé coupable, a été condamné à 16 ans de réclusion, mais n’a toutefois pas été fiché comme délinquant sexuel. Une pétition qui réclamait au juge d’appliquer cette peine maximale avait récolté plus de 36.000 signatures sur le site Change.org.

