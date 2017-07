Sa popularité en chute libre, Trump replonge dans l'affaire russe

Donald Trump à l'US Open de golf féminin, dans le New Jersey, le 16 juillet 2017. — SAUL LOEB / AFP

La Maison Blanche et les avocats de Donald Trump tentent de l’éloigner du dernier épisode en date dans le scandale des collusions supposées avec Moscou

L’opposition démocrate et d’importants sénateurs républicains font pression pour entendre le fils et le gendre de Trump dans cette affaire

48 % des Américains disent « désapprouver fortement » la présidence

Just another day in Washington. De retour de sa « lune de miel » parisienne, Donald Trump avait fort à faire dimanche pour tenter de reprendre l’offensive face à sa chute de popularité, plombée par l’affaire russe et la paralysie de la réforme tant annoncée de la santé.

Nouvelle rafale de tweets rageurs du président, offensive médiatique de son avocat : la Maison Blanche et l’équipe privée d’avocats du milliardaire font tout depuis plusieurs jours pour prémunir Donald Trump du dernier épisode dans le scandale des collusions supposées entre Moscou et son équipe de campagne.

Mais malgré les efforts de tous ses proches qui affirment que le président ne savait rien du rendez-vous, en pleine campagne présidentielle en juin 2016, entre une avocate russe, son fils aîné, Donald Jr., et son gendre Jared Kushner, l’affaire semble mordre sur la popularité de Donald Trump.

48 % des Américains « désapprouvent fortement » la présidence Trump

Alors que le milliardaire républicain est depuis près de six mois à la Maison Blanche, son taux d’opinions favorables est tombé de 42 % en avril à 36 % aujourd’hui, selon un sondage du Washington Post et de la télévision ABC News mené du 10 au 13 juillet, justement au moment où les révélations s’enchaînaient sur cette rencontre.

Poll: Nearly 6 months into office, President Trump's approval rating drops to 36 percent https://t.co/3YxwZK19u6 — Washington Post (@washingtonpost) July 16, 2017

Un total de 48 % des sondés ont dit « désapprouver fortement » la présidence Trump, un taux jamais atteint par ses prédécesseurs démocrates Bill Clinton (1993-2001) et Barack Obama (2009-2017). Seul le républicain George W. Bush (2001-2009) avait été aussi impopulaire, mais lors de son second mandat, relève le quotidien américain.

Une enquête tournée en dérision par le président américain sur son canal de communication préféré, Twitter : « Le sondage ABC/Washington Post, même si près de 40 %, ce n’est pas mauvais ces temps-ci, c’était le sondage le plus inexact lors de la campagne électorale ».

The ABC/Washington Post Poll, even though almost 40% is not bad at this time, was just about the most inaccurate poll around election time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2017

L’enquête est « montée d’un cran »

Dans d’autres tweets courroucés, Donald Trump a réaffirmé qu’il n’y avait pas de « collusion russe dans notre campagne couronnée de succès » et a dénoncé « les informations bidon (qui) DENATURENT LA DEMOCRATIE ». Sans parvenir toutefois à convaincre l’opposition démocrate et même d’importants sénateurs républicains qui veulent entendre Donald Trump Jr. et Jared Kushner.

With all of its phony unnamed sources & highly slanted & even fraudulent reporting, #Fake News is DISTORTING DEMOCRACY in our country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2017

Les informations sur leur réunion avec une avocate russe sont « profondément troublantes », a déclaré sur CBS le numéro deux de la commission du Renseignement au Sénat, le démocrate Mark Warner. « Il est évident que cette administration ne s’est pas montrée coopérative », a-t-il regretté, ajoutant qu’il voulait entendre tous les participants à la réunion avec l’avocate russe -donc le gendre du président et son ancien directeur de campagne, Paul Manafort. La récente révélation « à l’évidence fait monter d’un cran toute notre enquête », a encore estimé le numéro deux de la commission du Renseignement.

« Chasse aux sorcières »

Pour tenter de minimiser l’impact de cette affaire sur la Maison Blanche, l’un des avocats de Donald Trump, Jay Sekulow, est passé sur quasiment toutes les émissions de télévision. « Le président a été très clair là-dessus. Il a dit qu’il n’avait pas eu de réunions, n’était au courant d’aucune réunion avec des Russes, n’était pas au courant de celle-ci jusqu’au moment où elle a été révélée », a-t-il martelé sur CBS.

Soulignant que Donald Trump ne faisait lui-même l’objet d’aucune enquête, ni du FBI ni du Congrès, l’avocat a contesté sur ABC l’aspect prétendument « sulfureux » de la rencontre entre le fils Donald Jr. et l’avocate russe. Citant le président, Jay Sekulow a également accusé le procureur spécial qui enquête sur l’affaire russe, Robert Mueller, de mener une « chasse aux sorcières ».