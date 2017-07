Une fusillade à Jérusalem fait cinq morts dont deux policiers israéliens

Jerusalem, le 14 juillet 2017. Les experts de la police israélienne transporte le corps d'un assaillant abattu après une fusillade qui a fait cinq morts. — Mahmoud Illean/AP/SIPA

Trois hommes ont ouvert le feu à Jérusalem, ce vendredi.

Deux policiers israéliens ont été tués dans l’assaut.

Les assaillants ont été rattrapés et abattus.

Depuis deux ans, c’étaient surtout des attaques à l’arme blanche qui inquiétaient les forces de l’ordre israéliennes. Ce vendredi, c’est à l’aide d’armes à feu que trois hommes ont perpétré une attaque sanglante dans la Vieille ville de Jérusalem.

Les trois hommes ont ouvert le feu, tuant deux policiers et en blessant un troisième, avant d’être rattrapés et abattus sur l’esplanade des Mosquées, à proximité de la porte des Lions. C’est l’incident le plus sérieux de ces dernières années dans cette zone hypersensible, au cœur du conflit israélo-palestinien.

Les assaillants n’ont pas encore été identifiés

Suite à l’incident, la police a annoncé que toutes les entrées de l’esplanade des Mosquées avaient été fermées et que les prières du vendredi n’auraient pas lieu sur l’édifice, situé à Jérusalem-Est annexée et occupée par Israël.

Ces 20 derniers mois ont surtout été marqués par des attaques à l’arme blanche commises par des Palestiniens, qui agissaient généralement seuls. La police n’a identifié dans l’immédiat ni les assaillants, ni les blessés.