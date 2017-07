Donald Trump à Paris: Mais où est passé son mystérieux ami Jim?

Donald Trump en meeting à Cedar Rapids (Iowa) le 21 juin 2017. — Charlie Neibergall/AP/SIPA

Où est Jim, le fameux ami de Donald Trump qui a soufflé dans l’oreille du président américain que « Paris n’était plus Paris » alors que la ville étai touchée par des attentats ? Cet homme existe-t-il vraiment ? C’est la question qui agite bon nombre de médias américains notamment.

Alors que Donald Trump effectue sa première visite de Paris en tant président des États-Unis, l’agence Associated Press (AP) a posé la question au porte-parole du président lors d’un briefing à la Maison Blanche mercredi. Spoiler alerte : la Maison Blanche n’a pas souhaité faire de commentaire.

L’homme qui chuchote à l’oreille de Trump

Rebelote lors de la conférence de presse commune tenue ce jeudi par le président américain et son homologue français. Alors qu’un journaliste français fait mention de ce fameux Jim, Donald Trump a botté en touche. « Paris restera une ville pacifique et je compte revenir. Tout ira très bien. Vous avez un très bon président. Paris est la plus belle ville du monde », a-t-il lancé.

Mais que sait-on de ce Jim, qui chuchote au président américain ? L’homme apparaît comme étant une référence quand le chef d’Etat analyse l’actualité française, rappelle AP.

« Jim, un ami très, très réel, qui adore Paris et qui y allait tous les étés depuis des années avec sa femme et sa famille, m’a dit qu’il n’y retournait plus parce que Paris n’est plus Paris », avait dit le président américain pendant la conférence annuelle des conservateurs en février.

Jim, pure invention du président américain ?

Les yeux sont donc rivés sur la délégation américaine qui accompagne Donald Trump à Paris pour tenter de mettre un visage sur un prénom. Le magazine New Yorker a déjà tenté de l’identifier, alors que seul le prénom de l’homme est connu. Résultat de l’enquête, une dizaine de Jim proche du chef d’Etat ont été interrogés, indiquant tous ne pas être l’ami en question. Seul Jim O’Neill, banquier d’affaire, n’a pas répondu aux sollicitations du magazine.

De son côté, le Washington Post avance que Jim n’existe pas. Il serait un alias, comme l’ont été John Miller et John Barron, utilisés dans les années 1990 par le trublion américain. En mai 2016, le journal révélait que, pendant plus de dix ans, Donald Trump avait utilisé ces fausses identités, de prétendus porte-paroles de la Trump Organization. Jim pourrait donc être une autre invention de l’homme d’affaires américain.