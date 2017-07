VIDEO. Etats-Unis: 16 morts dans le crash d'un avion militaire au Mississippi

Seize personnes sont décédées le 10 juillet dans le crash d'un avion militaire dans l'Etat du Mississippi, dans le sud des Etats-Unis — Jimmy Taylor/AP/SIPA

Il n’y a aucun survivant. Seize personnes sont décédées lundi dans le crash d’un avion militaire dans l’Etat du Mississippi, dans le sud des Etats-Unis, ont annoncé des médias américains, citant un responsable local.

16 people are dead in a military plane crash in Leflore County, Mississippi, official says. https://t.co/NOCAYyJ2cWhttps://t.co/HrbIYCLnOw — CNN Tonight (@CNNTonight) July 11, 2017

Associated Press - Raw: Fatal Military Plane Crash in Mississippi https://t.co/t0qKiNNlJM — ROOSTER™ (@RoosterNewsSite) July 11, 2017

Les Marines ont confirmé qu’un « accident » impliquant un appareil de type KC-130 avait eu lieu dans la soirée, sans fournir plus de précision. Toutes les victimes étaient à bord de l’appareil des Marines et il n’y a aucun survivant, a déclaré Fred Randle, en charge des gestions de crise dans le comté de Leflore, à la chaîne de télévision CNN.

L’accident a eu lieu vers 16h locales et les pompiers ont dû intervenir pour éteindre l’incendie, indique pour sa part le journal local Clarion-Ledger. L’avion s’est écrasé dans un champ de soja, selon le journal, qui publie des photos montrant un épais panache de fumée s’élevant d’un champ et des équipes de secours.

Le gouverneur du Mississippi, Phil Bryant, a appelé sur sa page Facebook à prier pour les victimes, tout en saluant « nos hommes et nos femmes en uniformes (qui) risquent leurs vies tous les jours pour assurer notre liberté ».