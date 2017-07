Etats-Unis: Le policier acquitté dans la mort d'un Noir a démissionné

La police du Minnesota a diffusé la vidéo dashcam de la mort de Philando Castile, abattu par un policier en juillet 2016. — POLICE

Le policier acquitté mi-juin de la mort d’un automobiliste noir, abattu sous les yeux de sa compagne et d’une fillette dans une séquence choc filmée en direct, a quitté la police locale, a annoncé lundi la municipalité dans un communiqué.

Jeronimo Yanez, 29 ans, a été déclaré non coupable à l’issue de son procès après la mort de Philando Castile, 32 ans. Il a été totalement blanchi par les jurés après une trentaine d’heures de délibérations mais la police de la ville a annoncé lundi la conclusion d’un accord de rupture de contrat avec le jeune homme, qui n’est donc plus un employé municipal.

Il n’a pas été licencié ni condamné, mais il a accepté de quitter son emploi volontairement, a précisé la ville de St Anthony, une banlieue de St Paul, capitale de l’Etat du Minnesota, ajoutant que cela « met un terme à l’un des chapitres de cette horrible tragédie ».

« La ville a conclu que c’était la façon la plus appropriée d’aller de l’avant et d’aider le processus de convalescence de la communauté au sens large », a poursuivi le communiqué.

La famille de la victime a obtenu près de 3 millions de dollars d’indemnités

Lors d’un contrôle routier le 6 juillet 2016, Jeronimo Yanez avait tiré plusieurs balles sur Castile qui venait de l’informer être en possession d’une arme à feu, pour laquelle il disait avoir un permis de détention. Dans une séquence particulièrement bouleversante, ses derniers instants avaient été filmés et retransmis en direct sur Facebook Live par sa compagne, Diamond Reynolds. On le voyait agonisant, le T-shirt blanc maculé de sang, sur le siège de la voiture tandis que le policier le tenait en joue. La fillette de 4 ans assise sur la banquette arrière tentait d’une voix timide de rassurer sa mère.

Les affaires de brutalités policières envers les Noirs rythment l’actualité aux Etats-Unis, où les condamnations de policiers restent rares. La mort de Castile et celle d’un autre Noir abattu par des policiers peu avant avaient provoqué de nouvelles manifestations dans tout le pays. La famille de la victime a obtenu près de 3 millions de dollars d’indemnités au terme d’un accord au civil conclu avec la municipalité. Les responsables de la ville avaient indiqué, après l’acquittement qui a provoqué de nouvelles manifestations, qu’elle n’emploierait plus Jeronimo Yanez en tant que policier.