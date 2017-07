Etats-Unis: Un lycéen décroche une interview du chef du Pentagone (en zoomant sur une photo de Donald Trump)

En route pour le prix Pulitzer ? Un élève américain en classe de seconde a obtenu contre toute attente, pour le journal de son lycée, un entretien avec le chef du Pentagone Jim Mattis, après avoir appelé un numéro qui traînait sur une photo de Donald Trump.

Sur le cliché, publié par le Washington Post en mai, on voit le président américain et son garde du corps marcher. Ce dernier porte des papiers sur lesquels un pense-bête est collé. Ceux qui ont une bonne vue, ou un bon zoom, ont pu lire : « Jim, Mad Dog, Mattis », avec un numéro de portable.

