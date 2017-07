Le numéro trois du Vatican, inculpé d'agressions sexuelles, rentre en Australie pour se défendre

Le cardinal George Pell, numéro trois du Vatican, est inculpé d'agressions sexuelles en Australie. — ALBERTO PIZZOLI / AFP

Le pape François lui a accordé un congé pour assurer sa défense. Le cardinal George Pell, numéro trois du Vatican, est arrivé lundi en Australie, où il doit être entendu dans deux semaines pour des soupçons d’agression sexuelle.

Le cardinal rejette catégoriquement les accusations

Ce responsable des finances du Saint-Siège, âgé de 76 ans, a été inculpé fin juin pour « des délits d’agressions sexuelles anciennes », sans aucune précision sur les faits supposés ni l’âge des victimes présumées. Il est convoqué le 26 juillet devant le tribunal de Melbourne pour une audience préliminaire.

Le cardinal Pell a atterri à Sydney et rapidement quitté l’aéroport. Son porte-parole a indiqué dans un communiqué qu’il ne ferait aucune déclaration, mais précisé qu’il était reconnaissant pour « les nombreux messages de soutien qu’il continue de recevoir ».

« Quand il a été informé de son inculpation par la police de l’Etat de Victoria, le cardinal Pell a déclaré à Rome qu » il rejetait catégoriquement les accusations, qu’il était complètement innocent et qu’il rentrerait en Australie pour se défendre", a-t-il dit.

« Son retour aujourd’hui ne doit donc pas être une surprise », a-t-il ajouté.

4.444 faits de pédophilie signalés à l’Eglise australienne entre 1950 et 2010

L’annonce de son inculpation fin juin avait coïncidé avec la fin d’une longue enquête nationale portant sur les réponses institutionnelles apportées en Australie aux abus sexuels commis sur des enfants, finalement demandée par le gouvernement en 2012 après une décennie de pressions de la part des victimes. La commission d’enquête royale ayant conduit pendant quatre ans ces investigations a recueilli des témoignages éprouvants de milliers de victimes.

L’avocate présidant ces travaux, Gail Furness, avait annoncé en février que 4.444 faits de pédophilie avaient été signalés aux autorités de l’Eglise australienne et qu’entre 1950 et 2010, « 7 % des prêtres étaient des auteurs présumés » d’abus sexuels sur des enfants.

Le cardinal Pell avait été entendu trois fois dans ce cadre et avait reconnu devant la commission d’enquête avoir « failli » dans sa gestion des prêtres pédophiles dans l’Etat de Victoria dans les années 1970.