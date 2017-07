VIDEO. Londres: Le marché de Camden Lock ravagé par un incendie

Les flammes sont impressionnantes. Un incendie a ravagé dans la nuit de dimanche à lundi le marché londonien de Camden Lock, situé au nord-est de la capitale britannique, ont annoncé les pompiers, sans préciser si le feu faisait d’éventuelles victimes.

We now have ten fire engines and over 70 firefighters dealing with the #Camden Lock Market fire. Please avoid the area © @CamdenJohnny pic.twitter.com/bdi5HauCLr