Espagne : Un acrobate fait une chute mortelle avant un concert de Greenday

Quelques heures avant le drame, Pedro Aunion Monroy écrivait sur son compte Facebook : « Ce soir sera encore plus stupéfiant ». Dernier post tragique pour cet acrobate de 42 ans victime d’une chute mortelle pendant son numéro lors d’un festival à Madrid dans la nuit de vendredi à samedi. La décision des organisateurs de poursuivre les festivités a suscité de nombreuses critiques du public.

Des vidéos amateur tournées au festival Mad Cool à Madrid montrent l’artiste tomber de la cage suspendue à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol dans laquelle il effectuait un numéro de danse sur la musique « Purple rain » de Prince, retransmis sur un écran géant. Pedro Aunion Monroy, danseur et acrobate espagnol vivait au Royaume-Uni.

« J’ai le regret de vous dire qu’il est décédé aujourd’hui. Il faisait ce qui lui plaisait le plus, un spectacle au Mad Cool. Nous sommes anéantis », a posté sa soeur sur le profil Facebook de l’artiste.

Les organisateurs du festival, qui a lieu de jeudi à samedi, ont affirmé dans un communiqué laconique publié dans la nuit avoir continué les festivités « pour des raisons de sécurité » malgré le « terrible accident ». De nombreux internautes critiquaient durement cette décision. « J’ai vu un homme tomber et mourir, projeté sur écran géant. Et des milliers de personnes ont continué à danser. Je n’ai pas de mots », a tweeté l’un d’entre eux.

We just got off stage at Mad Cool Festival to disturbing news. A very brave artist named Pedro lost his life tonight in a tragic accident