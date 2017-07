Japon: Le bilan des inondations s'alourdit à 15 morts

Environ 3500 personnes ont été évacuées de leurs maisons à Asakura, dans la préfecture de Fukuoka au Japon le 6 juillet 2017. — Keita Iijima/AP/SIPA

Les sauveteurs bataillaient samedi pour trouver des rescapés et secourir les personnes piégées par les inondations catastrophiques survenues dans le sud-ouest du Japon, où le bilan des crues dévastatrices s’est aggravé avec 15 morts retrouvés.

Des rivières gonflées par des précipitations d’une ampleur sans précédent ont détruit routes, maisons et écoles dans une grande partie de Kyushu, la plus méridionale des quatre principales îles de l’archipel nippon, à quelque 900 km de Tokyo. Plusieurs milliers de soldats et secouristes étaient aux prises avec les flots boueux des rivières, à la recherche des disparus et des personnes isolées, évaluées à 600 par l’agence Jiji Press.

L’agence ainsi que la chaîne publique NHK ont annoncé que les corps de 15 personnes décédées avaient été retrouvés. Un précédent bilan faisait état de sept morts et 22 personnes disparues. Les images de télévision montraient des rescapés hélitreuillés au-dessus des flots et emmenés en hélicoptère vers des abris.

In Photos: Rescue efforts continue after torrential rain hits northern Kyushuhttps://t.co/7lt9zFF5Tu pic.twitter.com/l1nYIhBQnu — The Mainichi (@themainichi) July 7, 2017

Quelque 12.000 policiers, militaires, pompiers et gardes-côtes ont été dépêchés sur place. En raison de la situation catastrophique dans la région, la maison impériale a fait savoir que l’annonce prévue samedi des fiançailles de la princesse Mako l’aînée des petites filles de l’empereur Akihito- était repoussée.