G20: Un policier attaqué par des manifestants effectue un «tir de sommation»

Un policier, pris à partie par plusieurs personnes lors d’une manifestation en marge du sommet G20 ce vendredi à Hambourg, a effectué « un tir de sommation » pour se dégager avant de prendre la fuite, a indiqué la police.

« Un policier a été attaqué par des personnes violentes dans le quartier de Schanzenviertel et a procédé à un tir de sommation », indique sur son compte Twitter la police de Hambourg.

Le policier a « pu finalement prendre la fuite dans un magasin et se mettre ainsi en sécurité », selon la même source.

Der Kollege konnte sich anschließend in ein Geschäft flüchten und so in Sicherheit bringen.#G20HAM17