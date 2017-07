Cancer : Les Pays-Bas en deuil après la mort de Tijn Kolsteren, petit garçon devenu un héros

#RIPTijn. Ce vendredi, les hommages ne cessent d’affluer aux Pays-Bas après l’annonce du décès de Tijn Kolsteren. Ce petit garçon de six ans, atteint d’un cancer du cerveau en phase terminale, est devenu une célébrité dans le pays après avoir récolté des millions d’euros pour une organisation caritative en incitant les Néerlandais, dont le Premier ministre, à se vernir les ongles.

« Nous sommes dévastés. Il est mort le dernier jour d’action » de la campagne de charité, a déclaré sur sa page Facebook cette organisation, la Fondation Semmy.

Diagnostiqué d’une forme rare d’un cancer du cerveau en mai 2016, Tijn Kolsteren a suscité une vague de solidarité en lançant des défis pour que des gens se vernissent les ongles, dans l’espoir de récolter quelques centaines d’euros.

« Vernissez-vous les ongles, faites un don, puis lancez un défi à trois de vos amis pour qu’ils fassent de même », était le slogan de son mouvement.

En quelques jours, son action a permis de lever plus de 2,5 millions d’euros, avec la participation notamment de nombreuses personnalités comme le Premier ministre, Mark Rutte, et le DJ, Armin van Buuren, qui se sont fait vernir les ongles en signe de soutien.

Au total, plus de 9 millions d’euros ont été récoltés, le petit garçon devenant un superhéros dans les médias néerlandais. Très vite, il a été surnommé « SuperTijn ».

