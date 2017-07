Donald Trump menace la Corée du Nord d'une riposte «sévère»

Donald Trump montre les biceps. Le président des Etats-Unis a promis jeudi à la Corée du Nord une réponse «sévère» après son tir d'un missile balistique intercontinental. Les appels à de nouvelles sanctions contre Pyongyang se multiplient.

La Chine a toutefois aussitôt appelé à éviter «les discours et actes» susceptibles d'aggraver les tensions dans la péninsule coréenne, et la Russie a bloqué un projet américain de déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à prendre des «mesures significatives» contre Pyongyang.

«J'appelle toutes les nations à affronter cette menace globale et à montrer publiquement à la Corée du Nord qu'il y a des conséquences à son très, très mauvais comportement», a déclaré Donald Trump au cours d'une visite à Varsovie. Washington pense à des mesures «fort sévères», a ajouté le président américain.

Le ministre américain de la Défense Jim Mattis a dénoncé quelques heures plus tard une «provocation» nord-coréenne, tout en insistant sur le fait que les Etats-Unis cherchaient une solution diplomatique. Mais il a prévenu que toute initiative de Pyongyang visant à déclencher un conflit aurait de «graves conséquences».

Mercredi, les Etats-Unis, soutenus par la France, ont dit à l'ONU vouloir proposer de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord.

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea.....