Par crainte d’un nouvel attentat le 14 juillet, la France à l’origine du coup de filet antiterroriste franco-belge

Les interpellations des autorités franco-belges, qui se sont déroulées ce mercredi en banlieue de Bruxelles, ont été demandées par la France, inquiète de la possibilité d’un nouvel attentat le 14 juillet, selon des informations du Parisien.

La Belgique recherchait encore, ce mercredi matin, « plusieurs suspects » au lendemain de la découverte d’une importante cache d’armes, à Anderlecht près de Bruxelles, craignant qu’ils puissent commettre un attentat, a expliqué Eric Van der Sypt, un porte-parole du parquet fédéral, à la chaîne de télévision flamande privée VTM.

Un possible projet d’attentat visant la France ou la Belgique

Les enquêteurs cherchent à établir les liens entre le suspect français de 42 ans, arrêté à Wattignies (Nord), et les frères Saouti. Selon le Parisien, le quadragénaire aurait été vu, il y a quelques jours, portant un gros sac devant le box de garage d’Anderlecht. Nos confrères expliquent également qu’Akim Saouti faisait le guet à ce moment-là.

Akim et Khalid Saouti, les grands frères de Saïd Saouti, fondateur des « Kamikaze Riders », ont été inculpés ce mercredi à Bruxelles pour « participation à un groupe terroriste » et placés en détention. Ils sont soupçonnés d’avoir voulu préparer un attentat à l’aide d’un important arsenal, dont des kalachnikovs et des détonateurs, rapporte une source proche de l’enquête.

Le gros sac porté par le suspect français de 42 ans aurait été retrouvé quasiment vide à Wattignies. Les enquêteurs pensent que le Français aurait pu venir déposer des armes aux deux frères Saouti dans le cadre d’un possible projet d’attentat visant la France ou la Belgique.

« Nous craignons qu’ils se sentent acculés après les perquisitions »

Dans le box de garage d’Anderlecht, la police belge a trouvé « trois kalachnikovs, une quinzaine de chargeurs de kalachnikovs, ainsi qu’un riot gun (fusil à pompe, NDLR), trois armes de poing et munitions, des radios, deux gilets pare-balles », mais aussi un gyrophare ainsi que des uniformes de police, d’agent de sécurité, de secouriste et « quatre détonateurs », a expliqué le parquet fédéral.

« Nous craignons qu’ils se sentent acculés après les perquisitions. Nous craignons par conséquent la même réaction que le 22 mars 2016 » lorsque des djihadistes avaient mené une double attaque à Bruxelles (32 morts), après la découverte par la police de l’une de leurs caches lors d’un contrôle de routine, a-t-il expliqué.