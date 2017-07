Trump commence à Varsovie une tournée européenne capitale

Le président des Etats-Unis Donald Trump, accompagné de son épouse Melania, lors de leur arrivée à Varsovie, en Pologne, pour débuter leur tournée européenne le 6 juillet 2017. — Wojtek Radwanski / AFP

Donald Trump joue gros. Le président américain a atterri mercredi soir à Varsovie, début d’une visite de première importance en Europe où il assistera au sommet du G20 à Hambourg et aura une rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine. Le premier voyage européen de Trump en mai avait révélé la profondeur de la méfiance entre les deux rives de l’Atlantique. Le deuxième est censé y remédier.

Le président des Etats-Unis, accompagné de son épouse Melania, de sa fille Ivanka et de son gendre Jared Kushner, a été accueilli par le chef de la diplomatie polonaise Witold Waszczykowski et par le chef du cabinet du président Andrzej Duda, Krzysztof Szczerski. Le président entame, par un pays pro américain, sa tournée de quatre jours où les dossiers sensibles ne manqueront pas, entre tensions transatlantiques et menace nucléaire nord-coréenne. Le climat de cette tournée, déjà semée d’embûches, est alourdi par l’essai d’un missile intercontinental nord-coréen, capable selon des experts américains d’atteindre l’Alaska, et les tensions américano-chinoises qui en découlent.

Rencontre sous haute-tension avec ses homologues chinois et russe

Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping auront un délicat entretien à Hambourg, leurs avis étant diamétralement opposés sur la Corée du Nord. Après avoir imploré la Chine de mettre fin à « cette situation de non-sens » sur les réseaux sociaux, dans un nouveau tweet mercredi Donald Trump a accusé Pékin de saper les efforts des Etats-Unis en renforçant ses échanges commerciaux avec Pyongyang.

....and Japan will put up with this much longer. Perhaps China will put a heavy move on North Korea and end this nonsense once and for all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2017

Trade between China and North Korea grew almost 40% in the first quarter. So much for China working with us - but we had to give it a try! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 5, 2017

Par ailleurs, les Etats-Unis ont annoncé mercredi qu’ils allaient, avec le soutien de la France, déposer à l’ONU un projet de résolution instaurant de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord. Mais la Russie a déjà prévenu mercredi qu’elle s’y opposait.

La toute première rencontre bilatérale de Donald Trump avec Vladimir Poutine vendredi en marge du G20 ne s’annonce donc pas sous les meilleurs augures. Une rencontre qui sera observée attentivement par leurs pairs, mais aussi aux Etats-Unis sur fond d’enquête sur l’influence russe dans l’entourage de Donald Trump.