Corée du Nord: Paris et Washington veulent de nouvelles sanctions, Moscou dit niet

Désaccord diplomatique. Les Etats-Unis, soutenus par la France, vont proposer à l’ONU de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord, après le lancement historique par Pyongyang d’un missile intercontinental, mais la Russie a déjà prévenu mercredi qu’elle s’y opposait.

L’essai de missile intercontinental, qui pourrait atteindre l’Alaska selon les experts, auquel Séoul et Washington ont répliqué en simulant une attaque du régime communiste, constitue une « claire et nette escalade militaire » de la Corée du Nord, a déclaré mercredi Nikki Haley devant le Conseil de sécurité des Nations unies, réuni d’urgence. « Dans les prochains jours, nous présenterons (…) une résolution proportionnée à l’escalade de la Corée du Nord », a ajouté l’ambassadrice américaine auprès des Nations unies.

Problème, la Russie, qui dispose d’un droit de veto, a affirmé qu’elle s’opposerait à de nouvelles sanctions autant qu’à une riposte militaire. « Tout le monde doit admettre que les sanctions ne vont pas résoudre le problème », a déclaré l’ambassadeur adjoint de la Russie à l’ONU Vladimir Safronkov, ajoutant que « toute tentative de justifier une solution militaire est inadmissible ». L’ambassadeur chinois à l’ONU Liu Jieyi a lui aussi estimé qu’une action militaire n’était « pas une option ». A l’occasion d’une visite du président chinois Xi Jinping mardi à Moscou, la Russie et la Chine avaient appelé mardi à un double « moratoire » : Pyongyang arrêterait ses essais nucléaires et balistiques et Washington renoncerait à organiser des manœuvres militaires conjointes avec son allié sud-coréen.

De quoi contrarier un peu plus Donald Trump qui a lui-même accusé mercredi, sur Twitter, la Chine de saper les efforts des Etats-Unis en renforçant ses échanges commerciaux avec Pyongyang.

Trade between China and North Korea grew almost 40% in the first quarter. So much for China working with us - but we had to give it a try!