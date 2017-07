VIDEO. Venezuela: Des députés blessés et le Parlement évacué après l’assaut de partisans du président Maduro

Des partisans du président vénézuélien Maduro ont envahi le Parlement et blessé 5 députés le 5 juillet 2017, à Caracas. — Fernando Llano/AP/SIPA

Le chaos à l’Assemblée. Des partisans du président vénézuélien Nicolas Maduro ont blessé mercredi sept députés, dont trois avaient la tête en sang, après avoir pénétré violemment dans l’enceinte du Parlement, unique institution du pays contrôlée par l’opposition. Le Parlement a été évacué dans la soirée après neuf heures de siège par les manifestants.

Des vidéos de l’assaut violent partagées sur les réseaux sociaux

Près d’une centaine de personnes, certaines cagoulées, portant des bâtons et vêtues de rouge - la couleur du parti socialiste au pouvoir -, ont forcé le portail d’entrée du bâtiment et pénétré dans les jardins et les couloirs. Au moins trois étaient armées selon des témoignages de journalistes. Elles ont lancé des pétards et grenades assourdissantes, provoquant le chaos et la panique. Au milieu d’une épaisse fumée, les partisans du gouvernement ont alors agressé des députés d’opposition, obligeant les reporters à arrêter de filmer et photographier puis à quitter les lieux. Les vidéos et photos qui ont pu être diffusées sur les réseaux sociaux montrent une attaque d’une extrême violence et des députés complètement déboussolés.

Ayudemos a que el mundo vea la barbarie del régimen. Estas imágenes hay que replicarlas. #5J en Palacio Legislativo Video @CaraotaDigital pic.twitter.com/amIAJuwdT7 — Ibéyise Pacheco (@ibepacheco) July 5, 2017

El asalto de hoy es otra clara evidencia de que la violencia y la impunidad es patrocinada por Nicolás Maduro #AsaltoAlParlamento pic.twitter.com/sMWif4aoh2 — Julio Borges (@JulioBorges) July 5, 2017

L’incident est survenu alors que le Venezuela traverse sa pire crise économique et politique depuis des décennies, secoué par une vague de manifestations demandant le départ du président Maduro et qui a fait 91 morts en trois mois. Le président a nié toute implication : « Je condamne absolument ces faits. Je ne vais être complice d’aucune violence », a-t-il déclaré, affirmant avoir ordonné une enquête.

Les agresseurs avaient « des pierres, des bâtons et des couteaux »

Julio Borges, président de l’Assemblée où l’opposition de centre droit est majoritaire depuis début 2016, a annoncé plus tôt dans la soirée sur Twitter que « l’attaque » avait fait cinq blessés parmi les députés. Le bilan a depuis était réévalué à sept députés et une dizaine d'employés de l'Assemblée.

Diputados heridos tras el ataque de colectivos:

Armando armas

Américo De Grazia

Nora Bracho

Luis Carlos Padilla

Leonardo Regnault#5Jul pic.twitter.com/FwQv5NlTER — Julio Borges (@JulioBorges) July 5, 2017

Colectivos entran a la @AsambleaVE y agreden a Diputados y trabajadores valientes. ¡Cobardes! #AsaltoDelGobALaAN pic.twitter.com/Y1OEy9mESe — Julio Borges (@JulioBorges) July 5, 2017

Le député Américo de Grazia « a eu des convulsions » et a été transporté à l’hôpital, a indiqué son collègue Juan Guaido, affirmant que les agresseurs avaient « des pierres, des bâtons et des couteaux ». Au moins deux employés du Parlement ont été blessés, selon plusieurs députés. Julio Borges a attribué cette irruption à des « colectivos », des groupes de civils pro gouvernement et, selon l’opposition, armés par l’exécutif.

« Cela fait tout aussi mal que de voir à quel point le pays court chaque jour à sa perte », a commenté le député Armando Armas, avant de monter à bord d’une ambulance, la tête couverte de bandages ensanglantés. « Nous n’allons pas nous laisser intimider par ces actes de violence. Ici personne ne se rend face à cette dictature », a lancé le vice-président du Parlement, Freddy Guevara.

Washington a dénoncé « un assaut inacceptable » contre le Parlement. « Cette violence, perpétrée pendant la célébration de l’indépendance du Venezuela, est un assaut contre les principes démocratiques chéris par les hommes et les femmes qui se sont battus pour l’indépendance du Venezuela il y a aujourd’hui 206 ans », a écrit la porte-parole du département d’Etat américain, Heather Nauert dans un communiqué, en appelant le gouvernement vénézuélien à protéger le parlement, soigner les blessés et « traduire les assaillants en justice »

Les faits se sont produits au moment où le président vénézuélien assistait à un défilé militaire dans un autre endroit de Caracas, à l’occasion du 206e anniversaire de l’indépendance du Venezuela. Le président Maduro, qui dénonce des projets visant à le renverser avec le soutien de Washington, a récemment lancé un projet d’assemblée Constituante, dont les membres seront élus le 30 juillet.