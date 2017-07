VIDEO. Portugal: Dix blessés dans de nouveaux incendies

Un sapeur pompier qui a combattu le feu dans la région de Gois, au Portugal, le 20 juin 2017. L'incendie a fait 64 morts et plus de 250 blessés — PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Aucun répit pour les pompiers portugais. Dix personnes dont neuf sapeurs forestiers ont été blessés au cours de deux violents feux de forêt qui se sont déclarés lundi dans le centre du Portugal, ont annoncé les services de secours.

Deux sapeurs forestiers ont été grièvement blessés, souffrant de brûlures au deuxième degré, a déclaré une porte-parole de l’hôpital d’Abrantes où ils ont été admis. Les autres professionnels blessés par ces incendies ont souffert de brûlures plus légères ou d’intoxications par inhalation de fumée. Un habitant de la région a pour sa part fait une chute en voulant échapper aux flammes.

Le premier feu, à Tramagal, qui s’était déclaré vers midi, ne présentait dans l’après-midi « plus aucun risque pour la population et les zones touchées », a pour sa part assuré à la télévision portugaise le commandant de la protection civile José Guilherme. Quelque 140 pompiers et 40 véhicules étaient toujours engagés en début de soirée pour contrôler le brasier. Un second foyer, situé à Sao Pedro de Tomar, mobilisait quant à lui environ 240 pompiers et une cinquantaine de véhicules, selon le dernier bilan de la protection civile.

Ces feux sont survenus deux semaines après ​l’immense incendie à Pedrogao Grande qui a fait 64 morts et plus de 250 blessés, ravageant pendant cinq jours le centre du Portugal avant d’être maîtrisé dans la matinée du 22 juin.