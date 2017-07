Boston: Un taxi renverse des piétons près de l'aéroport, 10 blessés

Il aurait a priori perdu le contrôle de son véhicule. Un chauffeur de taxi a renversé ce lundi des piétons près de l’aéroport de Boston, faisant au moins dix blessés, selon la police du Massachusetts. L’incident s’est déroulé vers 13h40, à l’arrêt de taxi du principal aéroport de la ville, Boston-Logan.

JUST IN: Vehicle into crowd near Boston's Logan Airport appears to be accidental, sources tell @ABC News. https://t.co/Sg7Nts88uA pic.twitter.com/croGFVyKB5