VIDEO. Accident de car en Allemagne: Dix-huit morts piégés par les flammes

Vue aérienne de l'accident sur la A9 près de Müchberg en Allemagne, qui a fait au moins onze morts et trente blessés, le 3 juillet 2017. — Bodo Schackow/AP/SIPA

C’est l’un des plus graves accidents de ces dernières années en Europe. Un car de touristes a brûlé lundi dans un accident dans le sud de l’Allemagne, faisant 18 morts piégés par les flammes et 30 blessés.

18 morts et 30 blessés dont deux graves

« Onze corps ont déjà été dégagés » et les enquêteurs « s’efforcent de retrouver les restes » des sept autres personnes portées disparues et de les identifier, a annoncé à la mi-journée le ministre des Transports Alexander Dobrindt.

250 secouristes et policiers mobilisés

Arrivé auprès de la carcasse calcinée de l’autocar, autour de laquelle se sont activés 250 secouristes, policiers et légistes, Alexander Dobrindt a indiqué que « la chaleur (avait) été telle qu’il ne restait rien de combustible » dans le véhicule. « Seule la structure d’acier est reconnaissable. On peut imaginer ce que ça signifie pour les passagers », a déclaré le ministre, la voix blanche.

L’accident de ce car transportant deux conducteurs et 46 personnes âgées venues de la région de Saxe, dans l’est du pays, a également fait 30 blessés, répartis dans les hôpitaux des environs, dont deux se trouvent entre la vie et la mort, selon Alexander Dobrindt.

Piégés par les flammes

Les secours ont d’abord envisagé que les disparus avaient pu fuir dans un mouvement de panique dans les bois alentour mais les recherches n’ont rien donné, laissant craindre que tous aient été piégés par les flammes.

Un car a embouti un semi-remorque

Peu après 7 heures (heure de Paris) pris dans un embouteillage, le car a embouti un semi-remorque roulant devant lui et a intégralement brûlé. Ce groupe de 46 touristes âgés, accompagnés de deux conducteurs, venait de l’Etat-région de Saxe, dans l’est du pays, a ensuite précisé la police.

La chancelière « bouleversée »

L’accident est survenu près de Münchberg, dans une zone forestière et montagneuse à la limite des Etats régionaux de Bavière et de Thuringe, non loin de la frontière tchèque, bloquant l’autoroute A9 dans les deux sens.

La chancelière Angela Merkel est « bouleversée » par le drame, a fait savoir son porte-parole Steffen Seibert, adressant les « pensées » de la dirigeante « aux victimes et à leurs proches, ainsi qu’aux blessés ».