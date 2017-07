Cinq hauts gradés sanctionnés après un vol d'explosifs dans un dépôt de l'armée portugaise

Illustration de militaires portugais. — Steven Governo/AP/SIPA

L’enquête se poursuit après le vol spectaculaire d’explosifs, de grenades à main et de roquettes antichar dans un dépôt d’armes mercredi à Tancos, dans le centre du Portugal. Cinq militaires portugais de haut rang ont été relevés temporairement de leurs fonctions « pour éviter des entraves à l’enquête en cours », a annoncé samedi Frederico Rovisco Duarte, le chef d’Etat-major de l’armée de terre.

Quelques heures après, un porte-parole de l’armée a précisé à l’AFP que les militaires ont été suspendus de leurs fonctions, en attendant la fin de l’enquête, sans être soupçonnés de la moindre complicité. Le chef d’Etat-major avait pourtant laissé entendre que le cambriolage avait pu être facilité par une fuite d’information provenant de militaires affectés à cet entrepôt de munitions. « Pour avoir un incident de ce genre, il a dû y avoir des informations en interne », avait-il estimé.

Alors que le système de vidéosurveillance était en panne depuis deux ans, des inconnus ont pénétré dans la base militaire et y ont dérobé plus d’une centaine de grenades à main offensives et des munitions de calibre 9 mm. Ils ont en outre volé des « roquettes antichar, des grenades lacrymogènes, des explosifs, des bobines de fils pyrotechniques et des détonateurs », a précisé l’armée de terre vendredi. Selon la presse portugaise, une quarantaine de lance-roquettes font également partie du butin.

« Il s’agit évidemment d’un incident grave », avait immédiatement réagi le ministre de la Défense nationale, José Alberto Azeredo Lopes, qui a tenu à informer les alliés du Portugal de la disparition de ce matériel de guerre.