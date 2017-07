L'un des plus gros paquebots du monde, le Queen Mary 2, est entré dans le port de New York samedi 1er juillet au petit matin. — AFP

Le Queen Mary 2 est entré dans le port de New York samedi au petit matin. Le bateau a passé le pont Verrazzano-Narrows au soleil levant avant de contourner la statue de la Liberté pour faire face à Manhattan.

Juste magique cette arrivée à New York à bord du Queen Mary 2 pour The Bridge 2017 #TheBridge2017 #queenmary2 #NewYork pic.twitter.com/7YkFvWHWYV — Jean-Marie Biette ⚓️ (@jmbiette) July 1, 2017

Le QM2 s’est manifesté par trois coups de sirène et un chœur dirigé par le chef d’orchestre Jean-Christophe Spinosi, l’Ensemble Matheus, a offert un répertoire depuis l’arrière du bateau.

Le deuxième plus gros paquebot du monde est parti dimanche soir de son port de construction, Saint-Nazaire, où il n’était encore jamais revenu, pour rallier New York en un peu plus de cinq jours.

Vol d'un Airbus 380 au dessus du Queen Mary 2 : c'est juste à Nantes Saint-Nazaire que c'est possible ! Énorme #Thebridge2017 pic.twitter.com/PUe3n5Tk5V — Francky Trichet (@franckytrichet) June 25, 2017

20 Minutes avec AFP