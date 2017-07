Arkansas: Une fusillade dans une boîte de nuit fait au moins 28 blessés

Au moins 28 personnes ont été blessées, dont 25 par balle, lors d’une fusillade qui a éclaté samedi vers 2h30 du matin dans le club Power Ultra Lounge de Little Rock, une boîte de nuit de l’Arkansas (sud des Etats-Unis).

La police locale a immédiatement précisé sur son compte Twitter qu’il ne s’agissait pas d’un « incident lié au terrorisme ». « Il s’agit apparemment une dispute lors d’un concert » qui se déroulait au club, a affirmé la police, qui avait dans un premier temps évoqué 17 victimes.

#UPDATE 28 injured in the W 6th Street Shooting, 25 from GSW's and 3 from unrelated injuries. At this time, ALL are expected to survive.