Etats-Unis: Elle abat son petit-ami pour réaliser une vidéo sur YouTube

Dans l’un des épisodes des Simpsons(Homer the clown), une Bible dissimulée sous le pull vert de Ned Flanders parvient à arrêter la balle de revolver censée le tuer. S’ils s’inspirent de la réalité, les Simpsons restent un dessin animé.

Pedro Ruiz, un Américain de 22 ans, est donc mort, lundi soir, après avoir tenté de stopper, à l’aide d’un livre, la balle de Desert Eagle calibre 50 tirée par sa petite amie, nous apprend BuzzFeed, ce jeudi.

« C’était son idée », annonçait-elle sur Twitter

Parvenus sur la scène de crime, les enquêteurs ont pu saisir deux caméras qui avaient immortalisé la scène macabre. Monalisa et Pedro, parents d’un jeune enfant, formaient, en effet, un couple de youtubeurs. Ils disposaient d’une chaîne en ligne sur laquelle ils diffusaient leurs « instants de vie ».

Âgée de 19 ans et enceinte au moment des faits, Monalisa avait indiqué peu avant les faits, sur Twitter et avec force émojis, qu’ils s’apprêtaient à réaliser « l’une des vidéos les plus dangereuses » qu’ils aient jamais faites, ajoutant que l’idée émanait de Pedro et non pas d’elle.

Toujours selon Buzzfeed, elle a été inculpée pour « homicide involontaire de second degré ». Un crime passible de 10 ans de prison et de 20.000 dollars d’amende. Elle aurait été remise en liberté en l’échange d’une caution de 7.000 dollars et avec l’interdiction absolue de posséder une arme à feu.