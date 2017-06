Défilé du 14-Juillet: Donald Trump accepte l'invitation d'Emmanuel Macron

Donald Trump et Emmanuel Macron au G7 en Italie le 26 mai 2017. — STEPHANESAKUTIN / POOL / AFP

Il a accepté l’invitation du président français. Donald Trump assistera bien au défilé du 14-Juillet afin de commémorer le centenaire de l’entrée des Etats-Unis dans la Première Guerre mondiale.

« A cette occasion, des soldats américains participeront à ce défilé aux côtés de leurs camarades français », a indiqué l’Elysée.

L'invitation de Macron était trop séduisante pour être refusée : Trump assistera donc au défilé du 14 juillet à Paris, selon l'Elysée pic.twitter.com/FzPQLSJsfb — Elisabeth Guédel (@EGuedel) June 28, 2017

«Les deux dirigeants accentueront le solide partenariat économique et en matière de lutte antiterroriste»

Le programme précis de cette première visite du président Trump en France n'était toutefois pas encore arrêté mercredi, a-t-on précisé de même source, spécifiant simplement que Donald Trump n'accompagnerait pas son homologue français dans l'après-midi à Nice. Emmanuel Macron doit y rendre hommage aux victimes de l'attentat jihadiste, qui avait fait un an plus tôt 86 morts et 434 blessés.

A l'occasion de leur rencontre à Paris, «les deux dirigeants accentueront le solide partenariat économique et en matière de lutte antiterroriste qui unit leurs deux pays et discuteront de nombreuses autres questions d'intérêt commun», a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

Un nouveau coup d’éclat diplomatique pour Macron

Ce mardi, Emmanuel Macron avait convié, lors d’un entretien téléphonique, le président américain et son épouse Melania à assister au défilé du 14-Juillet qui célébrera cette année « les 100 ans de l’entrée en guerre des États-Unis aux côtés des troupes françaises pendant la Première Guerre mondiale ».

La présence de Donald Trump, qui sera sans doute accompagné de son épouse Melania, sur la place de la Concorde pour la fête nationale promet d'être un nouveau temps fort diplomatique du début de mandat d'Emmanuel Macron après son sommet avec le président russe Vladimir Poutine, le 29 mai sous les ors du château de Versailles.