Etats-Unis: Trois millions de dollars pour la famille d'un conducteur noir abattu par un policier

POLICE L'acquitement de Jeronimo Yanez en cause dans la mort de Philando Castile avait provoqué début juin d'importantes manifestations dans le Minnesota...

La police du Minnesota a diffusé la vidéo dashcam de la mort de Philando Castile, abattu par un policier en juillet 2016. — POLICE

Aux Etats-Unis, la famille de Philando Castile a obtenu 2,95 millions de dollars (2,62 millions d’euros) de réparation, a-t-on appris ce lundi. Ce Noir américain, alors âgé de 32 ans, avait été abattu par la police le 6 juillet 2016 dans le Minnesota.

Un accord pour éviter une longue procédure

La famille de la victime avait entamé une procédure judiciaire contre la ville de Saint Anthony (Minnesota) qui employait Jeronimo Yanez, le policier de 29 ans auteur du tir mortel.

Les deux parties ont finalement trouvé un accord afin d’éviter une longue procédure. Cela « aurait pu prendre des années devant les tribunaux et aggraver les souffrances de la famille et de la communauté », selon le communiqué diffusé par la ville et les avocats de la famille Philando Castile.

Pour rappel, le jeune homme avait été abattu à bout portant durant un contrôle routier, sous les yeux de sa compagne et de sa fille de 4 ans. La scène, qui dure moins d’une minute, avait à l’époque été filmée et diffusée par son amie sur Facebook Live.

Mardi 20 juin, près d’un an après les faits, la police du Minnesota a également diffusé la vidéo dashcam tournée ce jour-là.

Financer une fondation portant le nom de Philando Castile

Ce drame avait soulevé une vague d’indignation dans le pays, renforcée depuis par l’acquittement, le 16 juin dernier, du policier Jeronimo Yanez. De nouvelles manifestations ont en effet eu lieu dans le Minnesota ces derniers jours, faisant écho à plusieurs autres cas controversés où des policiers ont été blanchis par la justice après avoir tué des Noirs américains.

Le communiqué affirme qu'« aucune somme d’argent ne pourra remplacer Philando », promettant, par ailleurs, que l’argent récupéré auprès des assureurs sera utilisé pour financer une fondation portant le nom de la victime.