Abrogation d'Obamacare, épisode 2: Pour l'instant, c'est mal embarqué au Sénat

La course contre la montre continue. Alors que le chef de la majorité républicaine espère pouvoir organiser un vote d’ici la fin de la semaine sur un projet de loi annulant et remplaçant la réforme de la santé Obamacare, ses soldats refusent – pour l’instant – de serrer les rangs.

Comme lors de l’échec à la Chambre des représentants au printemps, le rapport du budget du Congrès (CBO), publié lundi, a mis de l’huile sur le feu, estimant que 49 millions de personnes seraient dépourvues d’assurance en 2026 si la proposition de loi républicaine entrait en vigueur, contre 28 millions si Obamacare était préservée, soit 21 millions supplémentaires. La pilule serait compliquée à faire passer auprès des électeurs lors des élections de la mi-mandat, fin 2018.

Les républicains mettent en avant la réduction du déficit, avec une économie de 321 milliards de dollars pour le gouvernement sur neuf ans. Le problème, c’est que cela serait la conséquence des coupes draconiennes qui frapperaient le budget fédéral de la santé. Du coup, sans aide, de nombreux Américains n’auraient plus les moyens de payer pour une assurance maladie.

WOW. CBO: Premiums for a 64-year old with middle income go from $6,800 under ACA to $20,500 under BCRA ⚠️ pic.twitter.com/iBm6eBbpw7