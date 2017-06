«Nous voulons que vous restiez»: Theresa May multiplie les appels du pied aux immigrés européens

En moins de trois jours, c’est la seconde fois que Theresa May s’adresse directement aux immigrés européens installés en Grande-Bretagne. Lors d’un sommet européen organisé jeudi 22 juin, la Première ministre britannique a assuré qu'« il ne sera demandé à aucun citoyen de l’UE qui se trouve actuellement au Royaume-Uni de façon légale de quitter le pays au moment où il sortira de l’UE ».

Un message réitéré ce lundi devant les députés de son pays : « Nous voulons que vous restiez », a-t-elle déclaré en détaillant son projet destiné à rassurer les immigrés européens sur leur avenir. « Les citoyens européens contribuent de façon inestimable au Royaume-Uni, à son économie, ses services publics et notre vie quotidienne (…) et j’ai toujours été clair, je tiens à protéger leurs droits », a-t-elle ajouté.

"We want you to stay": EU citizens lawfully in Britain would be treated as British citizens after #Brexit, explains PM @theresa_may pic.twitter.com/T61goUGJR3