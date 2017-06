VIDEO. Colombie: Le naufrage d'un bateau fait au moins six morts et 31 disparus

Des personnes sur le site du naufrage d'un bateau transportant des touristes sur le lac du barrage El Peñol de Guatapé en Colombie, et qui a fait plusieurs victimes, le 25 juin 2017 — JOAQUIN SARMIENTO / AFP

Au moins six personnes sont décédées et 31 sont portées disparues après le naufrage d’un bateau dimanche en Colombie, a déclaré le président Juan Manuel Santos. Ce bateau promenait environ 170 passagers sur le lac de Guatapé, un site touristique dans le nord-ouest du pays.

« Les personnes décédées sont toutes de nationalité colombienne et il n’y a aucun mineur parmi elles », a confimé à l’AFP le directeur de l’Unité nationale pour la gestion des risques (UNGRD), Carlos Iván Márquez, qui s’est rendu sur place, tout comme le président.

Site touristique

L'« Almirante », une embarcation à quatre ponts, a coulé dimanche vers 14h dans le lac du barrage El Peñol de Guatapé, à environ 68 kilomètres de Medellin. Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux et que l’AFP a pu authentifier, on peut voir le bateau en train de tanguer avant de commencer à couler à pic. Des dizaines d’embarcations et de jet-skis s’en sont aussitôt approchées afin de porter secours aux occupants.

Le site très apprécié des Colombiens, notamment lors des week-ends prolongés comme celui-ci, lundi étant férié en Colombie.

Pas de surcharge, selon le président

Le président Santos a exclu que cet accident soit lié à un problème de surcharge. Selon le président, le bateau a coulé, pour une raison encore inconnue, de manière « très rapide et très soudaine ». Il a indiqué que des experts sont attendus sur place lundi afin de déterminer les causes de ce naufrage.

L’opération de sauvetage, à laquelle participent des plongeurs de la police et des pompiers, « se poursuivra cette nuit », a ajouté le président, avant de souligner que 122 survivants « vont bien ».

Au total, « 24 personnes ont été hospitalisées », a affirmé sur Twitter le département d’Antioquia, dont la capitale est Medellin. Trois jours de deuil ont été déclarés par la municipalité de Guatapé.